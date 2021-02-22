«زراعي بانياس» يبدأ تسليم الدفعة الثانية من السماد

طرطوس - رفاه نيوف

أكدت المهندسة مرفت حسن مديرة المصرف الزراعي في بانياس أن المصرف انتهى من توزيع الدفعة الأولى من «السماد الآزوتي وسوبر ثلاثي» لمحصول القمح بنسبة تنفيذ ١٠٠٪, وبلغ عدد المستفيدين منها ٣٠٠٠ مزارع, إضافة إلى تزويد ٤٤ جمعية فلاحية تعاونية بالسماد, ويقوم المصرف حالياً بتسليم الدفعة الثانية من السماد, ووصلت نسبة التنفيذ إلى ٩٠٪, وأشارت إلى أن التسليم يجري لمزارعي القمح الذين تقدموا بتنظيم زراعي أو كشف حسي يبين عدد الدونمات المزروعة بالقمح لدى كل مزارع وصادر عن دائرة الزراعة, وبلغ عدد المستفيدين من الإقراضات منذ بداية العام وحتى تاريخه /٤١/ مستفيداً بمبلغ إجمالي /٢١٩/ مليوناً و٧٠٠ ألف ليرة, وقد تنوعت غايات الإقراض؛ منها خدمة بلاستيك وخدمة أبقار ومداجن, استصلاح أراضٍ, شراء أبقار, وتجهيز مداجن, إضافة إلى شراء جرارات و«عزاقات» وشراء أغنام وإنشاء مباقر وبلاستيك.