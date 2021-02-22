رغم الاحتجاجات..أستراليا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

برغم الاحتجاجات المناهضة للقاح، أطلقت أستراليا اليوم حملة التلقيح الرسمية ضد فيروس «كورونا».

وقالت الحكومة الإسترالية إنها ستنجز حملة التلقيح في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة بحلول تشرين الأول المقبل.

وأفادت وكالة «فرانس برس»بأنه من المقرر إعطاء 60 ألف جرعة هذا الأسبوع بدءاً بالعاملين في المجال الصحي وعمال الفنادق التي يحجر فيها المصابون ورجال الشرطة ونزلاء دور المسنين.

و تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن نحو 80 بالمئة من الأستراليين على استعداد لأخذ اللقاح، على رغم الاحتجاجات المناهضة .