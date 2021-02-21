غرق 5 أشخاص جراء الفيضانات في إندونيسيا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بينهم أربعة أطفال جراء الفيضانات التي اجتاحت أحياء كاملة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس» قال رئيس وكالة الوقاية من الكوارث في جاكرتا سابدو كورنيانتو إن رجلاً يبلغ من العمر 67 عاماً عثر عليه ميتاً بعد أن حوصر في منزله مع ارتفاع منسوب المياه بالجزء الجنوبي من العاصمة الذي تضرر بشدة فيما لقي ثلاثة فتيان مصرعهم بعد أن جرفتهم المياه التي أغرقت أيضاً فتاة.

وهطلت أمطار غزيرة على المدينة نهاية الأسبوع وغمرت المياه الشوارع الرئيسية ودفعت المئات إلى الاحتماء في مراكز إيواء مؤقتة فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية سكان المدينة البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة من خطر هطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل.