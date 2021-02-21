صراع على القمة والقاع في الجولة السابعة عشرة من الدوري الكروي

إبراهيم النمر

اشتدت المنافسة في الدوري الكروي سواء في القمة بين الجيش وتشرين والفارق نقطة واحدة، ودخول حطين والكرامة على الخط، والطريق مفتوح أيضاً أمام الوحدة الخامس هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تظهر بشكل واضح هوية الفرق الثلاثة التي سترافق الفتوة الأخير بـ5 نقاط في الهبوط, فهناك الحرية والساحل بـ8 نقاط , والحرجلة 13نقطة ,ويسبقه الشرطة بـ15 نقطة, وكل الاحتمالات واردة حتى الآن, ومن الطبيعي حدوث التغيير في المراحل القادمة.

ففي هذه المرحلة السابعة عشرة (الرابعة إياباً) فيها لقاءات مهمة فالجيش المتصدر سيواجه الفتوة الأخير في الجلاء غداً الإثنين، وفي بقية المباريات حطين يستضيف الكرامة، والاتحاد يحل ضيفاً على الطليعة في ملعب حماة البلدي، والوثبة في ملعب حمص البلدي يستقبل الشرطة، والساحل في ملعب البعث في جبلة يلاقي الحرجلة، والوحدة في الفيحاء يواجه جبلة، وتشرين يحل ضيفاً ثقيلاً على الحرية في ملعب السابع من نيسان بحلب.

«مفارقات»

الفتوة الأخير بـ5 نقاط في ملعبه الافتراضي على موعد مع الجيش المتصدر بـ35 نقطة, والآمال مختلفة كلياً الفتوة بحاجة للنقاط من أجل البقاء، والجيش بحاجة للنقاط لتعزيز صدارته وعدم إفساح المجال لمطارديه باللحاق به، ذهاباً فاز الجيش 3\1.

«النقاط المضاعفة»

حطين الثالث بـ33 نقطة سيخوض اللقاء وهو منتشٍ بفوز ثمين على جاره جبلة الجولة الماضية, ويسعى لمواصلة المشوار في التقدم أكثر نحو القمة وكل شيء وارد في حال خسارة الجيش وتشرين وبفوزه على الكرامة سيتصدر الترتيب.

والكرامة الرابع بـ32 بدوره يسعى للعودة لنغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد تعثره إياباً أكثر من مرة، وفوزه سيجعله يقلص فارق النقاط مع المتصدر أياً كانت هويته, وربما يصبح ثانياً في حال خدمته النتائج، ذهاباً فاز بهدف وحيد.

«لرد الدين»

الطليعة السادس بـ24 نقطة يسعى للتقدم أكثر نحو المقدمة وتكرار نتيجة الذهاب التي انتهت لمصلحته بهدفين نظيفين وتعويض ما فاته أمام الحرجلة بالتعادل معه الجولة الماضية.

والاتحاد السابع بـ20 نقطة، من جانبه يسعى لمواصلة مشواره في حصد النقاط ورد الدين لمضيفه, ولاسيما بعد أنباء عن تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع البرازيلي هيرون فيريرا ريكاردو لاستلام الفريق في الفترة القادمة.

«مهمة صعبة»

الوثبة الثامن بـ18 نقطة يقدم جيداً وتعامله في الجولة السابقة مع الوحدة سيعطيه حافزاً لمواصلة المشوار، أما الشرطة العاشر 15 نقطة بحاجة لتحقيق الفوز والابتعاد بشكل مبدئي عن التفكير في الهبوط, وخاصة أن الفارق مع الحرجلة نقطتان ذهاباً الذي يليه في الترتيب بعد أن فاز الوثبة بالثلاثة، والوحدة الخامس بـ29 نقطة يسعى لدخول المربع الذهبي في حال فوزه وخسارة الكرامة مع حطين وجبلة بدوره يسعى للوصول إلى المنطقة الآمنة ليس أكثر، ذهاباً سيطر التعادل الإيجابي بينهما بهدفين لمثلهما.

ويبقى العنوان الأبرز في هذه المرحلة لقاء الساحل الثاني عشر بـ8 نقاط والحرجلة الذي يسبقه في الترتيب بـ13 نقطة، فوز الساحل سيعطيه الأمل في اللقاء بين الكبار لكن خسارته ستزيد من أوجاعه، وفوز الحرجلة يعني الابتعاد قليلاً عن مراكز الخطر ولاسيما إذا خدمته نتيجة الشرطة والوثبة، ذهاباً انتهى اللقاء سلبي النتيجة، والحرية قبل الأخير بـ8 نقاط بحاجة لصدمة العافية لتغيير مساره نحو الأفضل، فهو يقدم جيداً لكن النهايات ليست سعيدة، ومهمته صعبة جداً عندما يلتقي تشرين الوصيف بـ34 نقطة والباحث عن الصدارة في حال حقق الفوز, وخدمته نتيجة الجيش والفتوة، ذهاباً فاز تشرين بثلاثية مقابل لا شيء.