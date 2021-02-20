أجواء باردة ليلاً وتحذير من الصقيع والضباب غداً

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً خلال ساعات النهار مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام شديد البرودة ليلاً في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…