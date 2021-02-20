الملكية الصناعية في ملتقى رجال وسيدات الأعمال

مركزان الخليل

تشارك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجناح خاص في ملتقى رجال وسيدات الأعمال الدولي السادس المقرر إقامته من 22 إلى 24 من الشهر الجاري في فندق “داما روز”..

وتهدف المشاركة إلى تعريف رجال وسيدات الأعمال والشركات الإعلانية والخدمية المشاركة بأهمية تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ومزايا هذا التسجيل محلياً ودولياً بالإضافة إلى التعريف بإجراءات تأسيس وتسجيل الشركات..

ويضم الجناح مجموعة متنوعة من المنشورات والأقراص الليزرية التي توضح إجراءات التسجيل والمعاهدات الناظمة لعمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية والبرامج التدريبية والدورات التعليمية الإلكترونية لمنظمة “الوايبو” التي تشمل برامج خاصة لقطاع رجال الأعمال والشركات.

وسيتم تقديم عروض فيديو خلال المعرض عن أهمية التسجيل الدولي للعلامات التجارية.