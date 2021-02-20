جوائز مشجعة لمعرض الباسل في دورته الحالية

سامي عيسى

قرت اللجنة التحضيرية لمعرض الباسل للإبداع الجوائز التي ستقدم للفائزين من المخترعين والمبدعين الذين سيحصلون على المراتب الثلاث الأولى بعد التقييم العلمي لاختراعاتهم من لجنة علمية مختصة في معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته العشرين الذي سيقام خلال الفترة الواقعة ما بين 28/8/2021 إلى 2/9/2021 .

وكشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أن قيمة جائزة الفائز الأول من كل محور تبلغ مليون ليرة…

وتبلغ قيمة جائزة الفائز الثاني من كل محور /750/ ألف ليرة .

وتبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث من كل محور /500/ ألف ليرة وأوضح سليمان أن المحاور تتضمن الاختراعات والإبداعات المتعلقة بـ: التكنولوجيا، الكهرباء، المجالات الميكانيكية، المجالات الطبية، التصميم والإنتاج والإنشاءات الثابتة، البيئة، الكيمياء، إعادة الإعمار.