تضرر ١٢ بيتاً بلاستيكياً في ريف جبلة بسبب العاصفة

اللاذقية - باسمة إسماعيل

ذكر المهندس أحمد محمد رئيس دائرة زراعة جبلة أنه نتيجة الأحوال الجوية التي سادت، وما رافقها من رياح قوية وأمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة، وبعد التواصل مع كافة الوحدات الإرشادية في منطقة جبلة وريفها، تبين أن هناك تضرراً في /١٢/ بيتاً بلاستيكياً في وحدة الراهبية نتيجة حدوث تنين بحري أدى إلى تضرر هذه البيوت، حيث شمل الضرر تمزق وتطاير النايلون وتضرر بالمحصول المزروع وثني بالمعدن، أما بقية الوحدات لا يوجد فيها أضرار بالزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) حتى هذه اللحظة.

وأضاف محمد: أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية والحمضيات بمختلف الأصناف لا يوجد أضرار تذكر على المحاصيل حتى الآن, مؤكداً أن الوحدات الإرشادية تتابع التدقيق وإحصاء كافة الأضرار، وفي حال استحقت التعويض وفق الشروط الموضوعة من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية سوف يتم تعويض المزارعين المتضررين، علماً أن مديرية الزراعة قامت سابقاً بإرسال توجيهات للوحدات الإرشادية بتوجيه المزارعين بأخذ الحيطة والحذر، والاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية القادمة واللاحقة.

ومن هذه التوجيهات، تخفيف عمليات الري للتخفيف من زيادة الرطوبة في تربة المزروعات ورطوبة جو الهنكار (البيت البلاستيكي) الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية التي تؤثر على المزروعات والإنتاج، وزيادة الردم على شرائح النايلون كي لا تتطاير نتيجة الهواء والأمطار، وإغلاق منافذ البيوت البلاستيكية جيداً، وفي حال حدوث الصقيع تشغيل الرذاذ للتقليل من أضرار الصقيع.