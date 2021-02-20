الزراعة المنزلية تقي حرّ أسعار الخضار

السويداء - ضياء الصفدي

الارتفاع الكبير لأسعار الخضار بكل أنواعها، دفع الكثيرين من أبناء الريف للتوجه نحو الزراعات الشتوية، وذلك لتجنب نار الأسعار.

«تشرين » التقت عدداً من المزارعين في السويداء ومنهم المدرس سامي أبو حمدان من قرية رساس الذي جعل من الأرض المجاورة لمنزله مزرعة للخضار الشتوية بمختلف أنواعها وقال: أن الخضار الشتوية تتعرض في أغلب الأحيان للأمطار والبرد والصقيع إن لم يدرك المزارع مواعيد زراعتها المناسبة، ففي هذه الحالة تنتج في وقت مبكر ولا تتعرض لعوامل الطقس الشتوية، زراعة الحدائق المنزلية جعلت سكان الأرياف في حالة اكتفاء ذاتي مستمر، وهي مصدر رزق للكثير من المواطنين.

بدوره قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد: بلغت المساحات المزروعة بالخضار الشتوية في السويداء منذ بداية الموسم الحالي ولتاريخه حوالى 7440 دونماً علماً أن الخطة الإجمالية هي 6970 دونماً بنسبة تنفيذ بلغت 107 % من خطة الزراعة وتعدّ جيدة وخاصة مع استمرار الزراعة لبعض أصناف الخضار الشتوية.

وأضاف حامد: إن أصناف الخضار الشتوية المزروعة في السويداء تتضمن الفول والبازلاء والملفوف والقرنبيط والثوم والبصل والزعفران , ومعظمها تزرع مروية بالاستفادة من الآبار باستثناء مساحات صغيرة جداً من الفول تعتمد على مياه الأمطار.

وكانت محافظة السويداء أنتجت من الخضار الشتوية الموسم الماضي ٥ آلاف طن.