أهالي قرية مصاد يطالبون بخط للصرف الصحي

السويداء - طلال الكفيري:

واقع بيئي مزرٍ يحيق ومنذ عدة سنوات بعشرات الأسر، ولاسيما القاطنين في حي روضة النغم الذي يتبع لقرية مصاد.

وذلك مرده وفق أهالي الحي إلى عدم قيام بلدية الرحى بتنفيذ خط للصرف الصحي، رغم أنه ملحوظ على المخطط التنظيمي, ما أوقع الحي في مستنقع التلوث البيئي جراء توجه الأهالي هناك نحو الجور الفنية التي بات عنوانها الدائم الفيضان لعدم نفوذيتها, وذلك أدى إلى إلحاق أذى أولاً بالأراضي الزراعية نتيجة غمرها بالمياه الآسنة المنحدرة نحوها إضافة لما أصبحت تسببه من أخطار صحية للأهالي جراء ما تصدره هذه المياه من روائح كريهة وحشرات ضارة كالبعوض والذباب.

فضلاً عن ذلك فقد طالب أهالي الحي كذلك بضرورة تعبيد الطريق الواصل إلى الحي، لكونه مُحفراً ومملوءاً بالأتربة، ما شكل لديهم معاناة كبيرة وخاصة في فصل الشتاء، ولاسيما طلاب المدارس.

بدوره قال رئيس مجلس بلدة الرحى سعدو أبو راس: إن عدم تنفيذ خط للصرف الصحي في الحي المذكور مرده إلى عدم توافر مصب نظامي لخطوط الصرف الصحي، إضافة لاعتراض عدد من أصحاب العقارات الخاصة على تمرير الخط ضمن عقاراتهم، لافتاً إلى أن الحل يكمن بتنفيذ ريكار (شلال) بعد قطع الوادي، علماً أن هذا المشروع الذي يخدم عشرات الأسر بات من أولويات عمل البلدية، وستتم المباشرة به في حال حصل المجلس على إعانة مالية.

وأما بالنسبة للطريق فمن الصعب حالياً تنفيذه أو تأهيله، لكون إنجازه مرهوناً بالانتهاء من مشروع الصرف الصحي.