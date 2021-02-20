روسيا تسجل لقاحاً ثالثاً مضاداً لفيروس كورونا

أعلنت روسيا اليوم تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا أطلق عليه اسم «كوفيفاك».

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في تصريح نقلته وكالة «تاس»: «إن التجارب السريرية على لقاح كوفيفاك أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه لعلاج كورونا».

بدوره، أوضح مركز تشوماكوف العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية: «أنه من المقرر أن تنطلق تجارب اللقاح على الأطفال وكبار السن في نيسان المقبل».

وسجلت روسيا أول لقاح فى العالم ضد كوفيد 19 في آب من العام الماضي اسمته «سبوتنيك في» ويطوره مركز غامالى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم «ايبيفاك كورونا» يطوره مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.