٢١٠ آلاف زوج أحذية خطة معمل السويداء

السويداء-طلال الكفيري

بينت المهندسة أمل نعمان مديرة معمل أحذية السويداء أن خطة المعمل لهذا العام هي إنتاج ٢١٠ آلاف زوج من الأحذية، علماً أن إنتاج المعمل من الأحذية العام الماضي بلغ ١٩٢ ألف زوج منها، حيث وصلت قيمة المبيعات إلى نحو ٤ مليارات ليرة، ولفتت نعمان إلى أنه وبهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل تم رفده العام الماضي بآلة شد وسط وآلة مسمرة كعب حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية إنتاج ٨٠٠ زوج من الأحذية يومياً، إذ تبلغ تكلفتها المالية نحو ١٠٠ مليون ليرة، وآلة ضغط حديثة، إضافة إلى التعاقد على استقدام آلة حقن، مع العلم أن العقد هو قيد التصديق لدى رئاسة مجلس الوزراء، على أمل تركيب هذه الآلة قريباً وقبل منتصف هذا العام.

وأشارت نعمان إلى أن المعمل مازال يعاني من قدم آلاته التي مضى عليها أكثر من ٤٣ عاماً، إضافة لعدم توافر القطع التبديلية لها لدى السوق المحلية، الأمر الذي انعكس سلباً على العملية الإنتاجية، لذلك وبهدف النهوض بالمعمل ومواكبته التطور الحضاري بات من الضروري تعيين عمال فنيين من خلال الإعلان عن مسابقة لتعيين حملة الشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الصناعية (كهرباء – تكييف وتبريد)، والإسراع بتوريد آلات جديدة للمعمل لزيادة طاقته الإنتاجية، إضافة إلى العمل على تصنيف كل عمال المعمل ضمن الأعمال الخطرة والمهن الشاقة، واعتبار السنة الفعلية بعام ونصف عام، مع منحهم تعويضات تناسب طبيعة عملهم، وذلك نتيجة تعرض العمال للمواد الكيمائية بشكل مباشر، والإسراع بإعداد دراسة جديدة لنظام الحوافز الإنتاجية لكون الحوافز الحالية التي يتقاضاها العمال لا تتناسب مع الواقع الحالي.