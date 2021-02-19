اللاذقية .. إصلاح الأعطال الكهربائية نتيجة العاصفة الثلجية

اللاذقية - يوسف علي

أوضح المهندس جابر عاصي مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية لـ(تشرين) أن ورشات الصيانة و الطوارئ في الشركة استنفرت إلى الطاقة القصوى لإصلاح الأعطال والمشاكل التي خلفتها العاصفة الثلجية الحالية، حيث قامت بإصلاح مجموعة من الأعطال على خطوط التوتر المتوسط والمنخفض و تم إصلاح خط (صلنفة – صرنا) نتيجة سقوط الأشجار على أسلاك التوتر المتوسط، كما تم إصلاح الأعطال وإزالة الأشجار المتهاوية نتيجة ضغط حمل الثلوج المتراكمة عن خطوط التوتر، وإصلاح عطل طارئ على خط قرية الطواحين.

وفي منطقة الحفة، أشار عاصي إلى إصلاح عطل على خط عين التينة، وعطل على تفريعة خط بلدة جورين، لافتاً إلى أن وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل وجه بإيقاف التقنين الكهربائي بدءاً من ليل أمس عن المناطق جميعها التي يتواجد فيها بيوت بلاستيكية للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التلف بسبب تشكل الصقيع.