الاتحاد لتعزيز صدارته .. وقمة بين الكرامة والجيش في دوري كرة الشباب

إبراهيم النمر

تغيرات كثيرة يشهدها دوري شباب الممتاز لكرة القدم في الترتيب فقد تراجع المحافظة للمركز الرابع بعد خسارته مع جاره الشرطة الذي تقدم مركزا واحدا فأصبح في المركز الثاني عشر تاركا خلفه الوحدة والمجد، والطليعة بعد فوزه على الوحدة تقدم للمركز الثالث الذي كان يشغله المحافظة.

بعيدا عن الترتيب لا يلقى هذا الدوري الاهتمام المطلوب من اتحاد كرة القدم وهو الدوري الرديف لدوري الرجال، فالجميع يهتم ومشغول فقط لدوري الرجال والظهور على شاشة التلفاز للتحليل أو لتصويب الأخطاء إن صح التعبير أو للظهور الإعلامي ليس أكثر ولذلك نتمنى من المعنيين الاهتمام به على المستوى المطلوب بعدما وصل إلى المرحلة السابعة عشرة والتي سيلتقي فيها غدا حطين مع الاتحاد في ملعب المدينة الصناعي في اللاذقية ، والمحافظة في ملعبه يستقبل الطليعة، والجيش يحل ضيفا على الكرامة في الملعب الصناعي بحمص، والوحدة والمجد في الفيحاء الصناعي، وجبلة في ملعبه يواجه الوثبة، والحرية في ملعب السابع من نيسان بحلب يستضيف تشرين، وأخيرا النواعير في ملعب حماة الصناعي يلاقي الشرطة.

لتعزيز الصدارة

الاتحاد الأول بـ42 نقطة يسعى لزيادة فارق النقاط مع أقرب منافسيه ليبقى مرتاحاً في الجولات القادمة لكن المهمة ليست سهلة مع حطين السابع بـ20 نقطة وهو الذي يسعى للهروب إلى منطقة أكثر أماناً وخاصة أنه لا يوجد فارق نقاط بينه وبين الفرق التي تليه. ذهاباً فاز الاتحاد بثنائية بيضاء.

قمة

بعيدا عن ترتيب الفريقين الكرامة التاسع والجيش العاشر بـ19 نقطة فكلاهما لم يقدم المطلوب منه ونتائجهما لا تدل على ترتيبها واللقاء بينهما لفك الشراكة والتقدم في سلم الترتيب. ذهابا فاز الجيش بهدفين لهدف.

النقاط المضاعفة

المحافظة الرابع بـ28 نقطة والطليعة الثالث بـ29 نقطة والفائز بينهما سيتقدم في الترتيب ويزيد من حظوظه نحو المقدمة في حال تعثر تشرين فكل الأمور واردة ولا شيء مستحيلا في عالم كرة القدم. ذهابا فاز الطليعة 3\2.

فرصة التغيير

الوحدة الثالث عشر بـ13 نقطة مركزه غير مطمئن تبدأ وهو بحاجة ماسة النقاط لتكون فرصة له التغيير والتخلي عن مركزه ولاسيما أنها فرصة كذلك لمدربه برهان الحسين لإثبات نفسه بعد غياب والمجد الأخير بـ5 نقاط لم يعد هناك ما يخسره سوى أنه يريد الخروج بأقل الخسائر من كل لقاء. ذهابا فاز الوحدة 4\2.

لرد الدين

جبلة الحادي عشر بـ18 نقطة يحاول بكل الطرق والوسائل تحقيق نتيجة إيجابية تنقله للأمام قليلا وتنعش آماله بالبقاء بين الكبار ورد الدين الوثبة الخامس بـ25 نقطة والذي فاز ذهابا بثنائية.

الفوز ولا شيء غيره

شعار الفريقين الحرية الثامن بـ20 نقطة وتشرين الوصيف بـ35 نقطة فكلاهما لديه طموح لتحقيقه على اختلاف المركز ، ذهابا تعادلا بهدف لمثله.

مواصلة المشوار

دفعة معنوية عالية الشرطة الثاني عشر بـ15 نقطة بعد فوزه على جاره المحافظة الجولة الماضية فهل سيواصل المشوار ويكسب الرهان أمام النواعير السادس بـ23 نقطة ؟ وهو بأمس الحاجة للفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط، ذهابا فاز الشرطة بثنائية.