علاج مرضى كورونا آلياً في نيجيريا

صمم علماء نيجيريون روبوتاً آلياً يقوم بقياس درجات حرارة مرضى فيروس كورونا ونقل الأدوية وإتاحة الفرصة للأطقم الطبية للتواصل مع المرضى باستخدام كاميرا حاسب وشاشة.

ووفق بيان لأكاديمية ليسن الدولية بالعاصمة النيجيرية أبوجا فقد بدأ فريق صنع الروبوتات عملهم عبر الإنترنت ثم اجتمعوا وصنعوا الروبوت باسم ميروبوت بعد أكثر من 3 أشهر من العمل الدؤوب وهو عبارة عن خزانة تتحرك على عجلات مزخرفة بنقوش زاهية يأملون من خلاله مساعدة المستشفيات في علاج مرضى كوفيد19 عن بعد.

ونقلت « سانا» عن المشرف على فريق صنع الروبوت ديفيد أدنيي تأكيده على أهمية عمل روبوت ميروبوت في المساعدة من التقليل من المخاطر التي تتعرض لها الأطقم الطبية العاملة في مشافي العزل باعتباره يحمل الأدوية إلى المرضى شديدي الخطورة وهم يتناولونها بأنفسهم تحت إشراف وارشادات ناطقة من قبل الأطباء والممرضين عبر الكاميرا.