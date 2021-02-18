ارتفاع عدد الإصابات جراء الهزة الأرضية في إيران إلى 61

ارتفع عدد الإصابات جراء الهزة الأرضية التي ضربت جنوب شرق ايران في مدينة سي سخت جنوب شرق إيران إلى 61 شخصاً.

ونقلت وكالة «إرنا» عن محمد حسن قوسيان مقدم قوله: إن عدد المصابين في الهزة التي ضربت مدينة سي سخت أمس ارتفع إلى 61 شخصاً، لافتاً إلى أنه تم علاج 34 مصاباً في نفس المكان وتم نقل 27 شخصاً إلى المستشفى.

وكان رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد -برويز يزدان بناه قال في وقت سابق اليوم إن الهزة أسفرت عن إصابة 47 شخصاً بلا أي حالة وفاة.