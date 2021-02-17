القبض على عصابة في حي الصليبة باللاذقية

ألقى عناصر من قسم شرطة الصليبة في اللاذقية القبض على عصابة سرقة في حي الصليبة باللاذقية جميع أفرادها من أرباب السوابق بتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود عدة شكاوى إلى قسم شرطة الصليبة حول سرقة محتويات بعض المنازل في الحي من قبل أشخاص مجهولين ومن خلال المتابعة والتحري تمكن عناصر من قسم الشرطة من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من سبعة أشخاص أثناء قيامهم بسرقة أحد المنازل في حي الطابيات ليلاً.

ووفق البيان ضبط العناصر حبوبا مخدرة بحوزة بعض المقبوض عليهم وتبين أن جميعهم من أرباب السوابق بجرائم السرقة والتعاطي والترويج للمخدرات بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة عدد من المنازل عبر تسلق شرفاتها ليلاً.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت جارية والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.