في قمة المرحلة الـ 16 .. الجيش والكرامة أحباب

اختتمت اليوم منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم والتي جرت مبارياتها على ملاعب الجلاء والفيحاء بدمشق والباسل في اللاذقية والبعث في جبلة والباسل في حمص والحمدانية بحلب.

ففي “ديربي” حلب بين الاتحاد وجاره الحرية الذي جرى على ملعب الحمدانية لم يتمكن لاعبو الفريقين من هز الشباك لينتهي بالتعادل السلبي.

كما انتهى لقاء القمة الآخر بين الجيش وضيفه الكرامة على ملعب الجلاء بدمشق بالتعادل 1 ـ 1 ، سجل للكرامة عمر جنيات ،وعدل للجيش محمد الواكد .

وعلى ملعب البعث في جبلة فاز حطين على مضيفه جبلة بنتيجة 2 ـ 1 حيث سجل جبلة أولاً عبر مصطفى الشيخ يوسف وأدرك حطين التعادل عبر أنس بوطة وسجل هدف الفوز حسين جويد .

وفاز تشرين على الفتوة 1 ـ 0 سجله شمس الدخيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ84 في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية.

وتعادل الوثبة مع ضيفه الوحدة في ملعب الباسل في حمص بهدف لهدف، سجل للوحدة عدي جفال ،وعدل للوثبة سعد أحمد .

كما تعادل الحرجلة مع الطليعة 1 ـ 1 على ملعب الفيحاء بدمشق حيث افتتح الطليعة التسجيل عن طريق أحمد العمير ، وعدل للحرجلة ياسين سامية.

وكانت مباريات المرحلة انطلقت أمس بلقاء الشرطة والساحل والذي انتهى لمصلحة الأول بهدف.

الترتيب:

الجيش في الصدارة برصيد 35 نقطة يليه تشرين برصيد 34 نقطة ثم حطين بـ 33 نقطة فالكرامة بـ32 نقطة والوحدة بـ29 نقطة والطليعة بـ24 نقطة والاتحاد بـ20 نقطة ثم جبلة والوثبة بـ19 نقطة لكل فريق فالشرطة بـ18 نقطة والحرجلة بـ13 نقطة والساحل والحرية بـ8 نقاط لكل منهما والفتوة بـ5 نقاط.