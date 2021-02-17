محليات

١٥ سم سماكة الثلوج في منطقة ظهر الجبل بالسويداء

السويداء – طلال الكفيري:  
وصلت سماكة الثلوج في منطقة أم حوران بظهر الجبل وبعض قرى الريف الشرقي من محافظة السويداء، جراء الهطلات الثلجية التي شهدتها المحافظة ليلة أمس إلى ١٥ سم.
وأشار مدير الزراعة في السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن سماكة الثلوج كانت متفاوتة بين منطقة وأخرى وأكثرها في الريف الشرقي للمحافظة/ سالة – الطيبة – مفعلة – المشنف/، لافتاً إلى أن العديد من الطرقات في المناطق الجبلية سالكة بصعوبة من جراء الهطلات الثلجية. وأضاف: إن الهطلات الثلجية لا تزال مستمرة في عدد من المناطق، حيث تعمل آليات الخدمات الفنية والزراعة على فتح الطرقات لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

قد يعجبك ايضا
محليات

الموافقة على تشكيل لجنة للتحقيق بموضوع بئر قارة الغازي.. ومناقشة قانون الأحوال…

محليات

تسيير سبع رحلات نقل داخلي يومياً بين القنيطرة ودمشق

محليات

مشكلات صحفيي حلب تتكرر في مؤتمرهم السنوي ولا حلول!

محليات

تدريب المرأة العاملة بدرعا لتمكينها اقتصادياً