١٥ سم سماكة الثلوج في منطقة ظهر الجبل بالسويداء

السويداء – طلال الكفيري:

وصلت سماكة الثلوج في منطقة أم حوران بظهر الجبل وبعض قرى الريف الشرقي من محافظة السويداء، جراء الهطلات الثلجية التي شهدتها المحافظة ليلة أمس إلى ١٥ سم.

وأشار مدير الزراعة في السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن سماكة الثلوج كانت متفاوتة بين منطقة وأخرى وأكثرها في الريف الشرقي للمحافظة/ سالة – الطيبة – مفعلة – المشنف/، لافتاً إلى أن العديد من الطرقات في المناطق الجبلية سالكة بصعوبة من جراء الهطلات الثلجية. وأضاف: إن الهطلات الثلجية لا تزال مستمرة في عدد من المناطق، حيث تعمل آليات الخدمات الفنية والزراعة على فتح الطرقات لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.