الجعيد: خيار المقاومة هو الأنجع لاستعادة الأرض المحتلة

جدد المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ زهير الجعيد التمسك بخيار المقاومة ونهجها وتضحياتها التي أجبرت العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وقال الجعيد في كلمة اليوم: إن نهج وثقافة وخيار المقاومة هو الذي فرض على العدو الصهيوني الانسحاب والهروب من الجنوب اللبناني، مشدداً على أن هذا الخيار هو الأنجع لاستعادة الأرض المحتلة من قبل العدو.

ولفت إلى أن المحتل الغاصب لا تنفع معه إلا لغة السلاح والحديد والنار وهذا ما أثبتته التجارب الفعلية والعملية بعدما سقطت كل محاولات ذر الرماد في العيون عبر مسارات المفاوضات.

«سانا»