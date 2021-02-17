إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز المليونين

سجلت المكسيك اليوم 8683 إصابة و1329 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة المكسيكية، فإن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونين و4575 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 175986 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 621 إصابة جديدة بينها 590 إصابة محلية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 84946 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 1538 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.

وسجلت تايلاند 175 إصابة جديدة بكورونا مقابل 72 إصابة أمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24961 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 82 منذ ظهور الجائحة.

«سانا»