مكب عشوائي للنفايات في (جوب ياشوط)

تشرين – زهير المحمد :

لم تجد الشكاوى الكثيرة التي أطلقها أهالي جوب ياشوط بريف جبلة في محافظة اللاذقية, على مدار سنوات عدة بشأن معاناتهم من تجمع النفايات في مكب غير مخصص للنفايات على الطريق الواصل بين قريتهم وبلدة بتمانا, أي تجاوب يذكر من قبل المعنيين في بلدية بتمانا التي تتبع لها القرية، وبات تكدس تلك النفايات يتسبب بأذى كبير ليس فقط لأهالي القرية وإنما للقرى المحيطة وأيضاً للمارين من الطريق.

ويشير أهالي قرية جوب ياشوط في شكواهم التي سطروها عبر صحيفة (تشرين) إلى أن عدم إيجاد حل لتكدس تلك النفايات في ذلك المكب أدى إلى انتشار القاذورات وبشكل عشوائي على مساحات واسعة بفعل العوامل الجوية, فعند نزول أي قطرة غيث أو أي هبّة هواء تبدأ القاذورات المرمية بشكل عشوائي بالزحف نحو شوارع القرية وشوارع القرى المحيطة, هذا عداك عن الروائح القذرة المنبعثة من تلك النفايات، والأخطر من ذلك باتت أكوام القمامة المنتشرة على ذلك الطريق مصدر جذب للحيوانات البرية الشرسة ومنها الكلاب الشاردة.

ويطلب أهالي القرية من المعنيين في محافظة اللاذقية إيجاد حل لمعاناتهم وإراحتهم من ذلك الشبح البيئي المحيط بقريتهم.

وفي رده على شكاوى أهالي قرية جوب ياشوط أكد محمد علي مدير الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية أنه سيتابع موضوع الشكوى على الفور والتواصل مع بلدية بتمانا وسيتم إرسال الآليات المناسبة لترحيل أكوام القمامة.