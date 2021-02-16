صحة اللاذقية لـ«تشرين»: مياه قرية الشير سليمة جرثومياً

اللاذقية – باسمة اسماعيل :

أكدت رئيسة دائرة الأمراض السارية في مديرية صحة اللاذقية الدكتورة وفاء حلوم لـ«تشرين» أن نتائج العينات التي تم أخذها من خزانات مياه المصابين بحالات إسهال وإقياء ومن مصادر مياه في قرية الشير في ريف اللاذقية الأسبوع الماضي جاءت سليمة ولا يوجد في المياه أي تلوث جرثومي.

وبيّنت حلوم أنه خلال الزيارات اليومية التي قام بها فريق التقصي إلى قرية الشير لم يسجل أي حالات إسهال أو إقياءات جديدة، وقد تماثل المرضى للشفاء من دون تسجيل أي حالة تجفاف.

من جانبه المهندس مضر منصورة المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية أوضح لـ«تشرين» أن عناصر دائرة التحليل والتعقيم في مؤسسة مياه اللاذقية تقوم سنوياً بوضع جداول زمنية، تتضمن خطة مراقبة جودة ونوعية مياه الشرب عبر خطة يومية تتضمن قطف عينات مياه من مختلف الشبكات الرئيسة في المدينة وريفها، وتجرى على هذه العينات مجموعة من التحاليل أهمها؛ قياس تركيز الكلور الحر المتبقي والعكارة بالإضافة للزراعة الجرثومية، وخطة شهرية تتضمن قطف عينات مياه من كل مصادر مياه الشرب المستثمرة من قبل المؤسسة، وتجرى عليها التحاليل المتعلقة بمؤشرات التلوث مثل (الأمونيوم – الفوسفات – النترات – النتريت ) زراعة جرثومية، وخطة نصف سنوية تتضمن قطف عينات من مختلف مصادر مياه الشرب المستثمرة من قبل المؤسسة، وتجرى عليها كل التحاليل الفيزيائية والكيميائية والجرثومية.

وأضاف منصورة: هناك خطة الاستجابة لشكاوى المواطنين حول نوعية مياه الشبكة العامة، بالإضافة لإجراء تحاليل مخبرية نوعية لمصادر مياههم الخاصة مثل الآبار والينابيع العامة والخاصة، وبالنسبة للحالات التي حدثت في ( حمام القراحلة وحبيت جبلايا وقرية الشير ) فقد تم تكليف عناصرنا الفنية مباشرة لقطف العينات المناسبة، وإجراء التحاليل المتعلقة بمؤشرات التلوث للتأكد من صحة وسلامة هذه المياه، وبعد إجراء كل التحاليل المطلوبة في مخبر مؤسستنا المركزي تبيّن أن نتائج تحاليل عينات مياه الشبكة مطابقة للمواصفة القياسية السورية لمياه الشرب من الناحيتين الفيزيوكيميائية والجرثومية.

وبخصوص قرية كفر دبيل التي وردت شكوى لـ«تشرين» حول نقص في وارد المياه فيها خلال الفترة الماضية، بيّن منصورة أنه تم تزويد القرية بالمياه بمعدل ساعتين كل خمسة أيام، وذلك بعد أن تم تعويض النقص الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي بدعم القرية بالمياه من مشروع القلايع بالإضافة إلى مشروع كفردبيل.