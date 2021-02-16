حملة لتحصين الأبقار ضد مرض العقد الجلدي

ميليا اسبر :

أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق حملة للتحصين الوقائي لقطيع الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي لهذا العام في كل المحافظات.

وبين مدير الصحة الحيوانية في الوزارة الدكتور حسين السليمان أنه تم تأمين 350 ألف جرعة من اللقاح النوعي الجديد والحاوي على العترة نيثلينغ.

مؤكداً أنه تم تعريف الفنيين البيطريين القائمين على تنفيذ حملة التحصين بالمواصفات الفنية للقاح ضد المرض والتأكيد على التقيد بإجراءات الأمن الحيوي، لافتاً إلى أن مديرية الصحة الحيوانية قامت بتأمين كل مستلزمات التحصين من رؤوس إبر (استخدام لمرة واحدة ) مع المحاقن الأتوماتيكية وحافظات التبريد لنقل اللقاح أثناء الحملة, وذلك لمحافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة والغاب ودرعا والسويداء والقنيطرة وريف دمشق، حيث تواصل اللجنة الفنية من مديرية الصحة الحيوانية جولتها على كل المحافظات المستهدفة بالتحصين من مرض التهاب الجلد العقدي عند الأبقار.

وأشار السليمان إلى أنه سيتم تأمين الكميات اللازمة من اللقاح لتحصين بقية القطعان في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.