اللاذقية .. صعوبات عدة تواجه عمل «الكهرباء» و«الاتصالات»

اللاذقية – رحاب رجب:

أكد المهندس ياسر سعود مدير فرع المنطقة الساحلية لأعمال الكهرباء والاتصالات لـ«تشرين» أن خطة عمل الفرع تواجه بعض العقبات والصعوبات, منها تحصيل الديون المترتبة على بعض الجهات العامة المستفيدة، ما أدى إلى انخفاض السيولة المادية للشركة وبالتالي صعوبة تأمين المواد للمشاريع الأخرى التي هي قيد التنفيذ.

وأضاف سعود: قِدم الآليات المتوفرة في الفرع تمثل عقبة في تنفيذ المشاريع وقد استطاع الفرع خلال الأعوام السابقة تجاوز عقبة الآليات بشكل جزئي بمساعدة الإدارة العامة والوزارة، إلا أن الطموح هو تجديد هذه الآليات وفق الإمكانات المادية المتاحة والذي بدوره سينعكس إيجاباً على الإنجاز وسير العمل.

وعن خطة الشركة لعام 2021 أوضح سعود أنها بحدود مليار ليرة موزعة على عدة مشاريع في محافظتي اللاذقية وطرطوس، منها مشاريع تغذية توتر ومشاريع إنارة متفرقة، إضافة إلى القيام بتركيب عدادات لكل السيارات العمومية العاملة في محافظة اللاذقية ، ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة إنجاز الفرع لهذا العام.

وأشار سعود إلى ضرورة التزام الجهات العامة بتعاميم رئيس مجلس الوزراء بحصر مشاريع أعمال الإنارة بالطاقة الشمسية والبديلة وإعطاء الأولوية للشركة في تنفيذ أي مشروع ضمن اختصاصاتها, منوهاً بأنه لدى الشركة الإمكانات الفنية والخبرة الكافية لتنفيذ أي مشروع في هذا المجال، و أنه يتم تأمين جميع المواد والتجهيزات في مشاريع الفرع عن طريق إدارة الشركة ومن القطاعين العام والخاص وهي ذات مواصفات وجودة عالية.