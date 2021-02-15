بطولة الجمهورية لملاكمة الناشئين

حاتم شحادة :

تقام منافسات بطولة الجمهورية للناشئين بالملاكمة للأعمار (15-16عاماً) في صالة الحمدانية بحلب في الفترة من 18 ولغاية 22 آذار المقبل.

وقال رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ”تشرين” أن البطولة ستقام للمرة الأولى بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، متوقعاً أن تشهد مستويات قوية.

وكشف شبيب أنه سيسبق إقامة بطولة الجمهورية بطولات المحافظات والتي ستقام بحضور عضو من الاتحاد لانتقاء منتخبات المحافظات التي ستشارك في بطولة الجمهورية.

كما تقام أيضاً بحسب شبيب بطولة الجمهورية للرجال لمواليد 2002 وما دون في الفترة من 6 ولغاية 10 نيسان المقبل في مدينة طرطوس، وسيتم من خلالها انتقاء عناصر المنتخب الوطني التي ستشارك في المعسكر المشترك مع المنتخب الإيراني المقرر في دمشق في شهر أيار المقبل.

من جهة أخرى اعتبر رئيس اتحاد الملاكمة أن المعسكر الأخير لمنتخبنا الوطني في إيران حقق الفائدة المرجوة منه خصوصاً أنه لم يسبق للاعبينا إجراء لقاءات خارجية منذ أكثر من عام، فضلاً عن مشاركة 4 لاعبين شباب في المعسكر ماساهم في زيادة خبرتهم الدولية.