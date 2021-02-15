الشيخ الصيادي: الاستحقاق الرئاسي القادم ركيزة في إعمار الإنسان والبنيان

درعا – وليد الزعبي:

إن إنجاز الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية هو خيار سيادي يقرره الشعب السوري بعيداً عن أي إملاءات خارجية ومهما تعددت واشتدت الضغوطات والمؤامرات.. وتنفيذه في موعده المحدد هو رسالة قوية للعالم أجمع بأن سورية ستكمل المشوار إلى برّ الأمان وتتوج النصر بإعادة إعمار الإنسان والبنيان..

وبهذا الصدد ذكر الشيخ أحمد الصيادي مدير أوقاف درعا والسويداء لـ«تشرين» أن الاستحقاق الرئاسي القادم يعد ركيزة أساسية في مشروع إعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية.. إعمار الإنسان و إعمار البنيان، فبعد هذه السنوات العجاف التي عصفت بوطننا الغالي من خلال مؤامرة كونية أُريد من خلالها تدمير هذا الوطن الصامد في وجه الاستعمار وداعميه أثبتت سورية بقائدها وجيشها وشعبها أنها صخرة قوية في وجه المعتدي..

لافتاً الى أنه ومن هذا الثبات ومن هذا الصمود الأسطوري ورغم كل الضغوطات التي تمارس على هذا الوطن، حتى في لقمة العيش وحبة الدواء، لا بد من أن نمضي في استحقاقنا الرئاسي ولا بد من أن نكمل المشوار، لأن هذا الاستحقاق يحمل بين طياته رسالة مفادها أننا شعب واحد نستنشق عبير هذا الوطن الذي يمثل سقفاً يظلل أبناءه.. ومهما تكالبوا علينا ومهما مكروا بنا سنظل صامدين وسنصل إلى برّ الأمان منتصرين بإذن الله لأننا نستحق حياة جميلة وحياة أفضل عنوانها المحبة والتسامح والإخلاص.