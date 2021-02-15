رئيس اتحاد الكرة الطائرة لـ«تشرين»: طموحنا الإقلاع نحو القمة رغم الصعوبات

زاهر بدران :

يسعى اتحاد الكرة الطائرة من خلال خططه الطموحة التي وضعها منذ عام تقريباً لتكون في مصاف الدول العربية والقارية كمنتخبات وأندية رغم كل الصعوبات التي تواجه عمل الاتحاد والتي تحد من طموحات هذا الاتحاد المجتهد والنشيط .

«تشرين» التقت رئيس اتحاد الكرة الطائرة الدكتور فؤاد محفوظ الذي تحدث بكل شفافية عن واقع لعبته سواء ما يخص وجودها في الأندية أو التحضير لاستحقاقات قارية قادمة والنشاط المحلي المتمثل بإقامة البطولات في الفئات كافة.

بداية تحدث عن نشاط لعبته خلال العام الماضي الذي تأثر بالحظر الصحي الذي اتبع بسبب جائحة «كورونا» حيث قال: اقتصر نشاطنا العام الماضي على إقامة بطولة الناشئين والناشئات فقط ومن ثم توقف النشاط الرياضي بقرار من المكتب التنفيذي، كما أننا لم نشارك في أي نشاط خارجي بسبب توقف النشاط في معظم الدول وهذا ما انعكس سلباً على تطور وتقدم اللعبة على صعيد الأندية والمنتخبات. أما في العام الحالي فالأمر مختلف ونقوم بتنفيذ البطولات المقررة، حيث أقيمت بطولة دوري الرجال لمرحلة الذهاب وفاز نادي الوحدة بالمركز الأول، ثم سلمية بالمركز الثاني والشرطة في المركز الثالث، وأقمنا بطولة الناشئين للدرجة الثانية، ونحن بصدد إقامة بطولة السيدات لمرحلة الذهاب في اللاذقية وبطولة الناشئين للدرجة الأولى في طرطوس وبطولة الناشئات في السويداء، على أن تقام مرحلة الإياب لهذه الفئات خلال الصيف القادم، كما يسعى اتحاد اللعبة لإحياء بطولة كأس الجمهورية بعد توقفها وكذلك بطولة المنتخبات للأعمار 12 سنة.

كما سيشارك نادي الوحدة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في البحرين لاحقاً.

وعن تطوير قواعد اللعبة من الفئات الصغيرة قال:

تبقى هذه الفئات الأمل الواعد في تطوير اللعبة من خلال اكتشاف المواهب المتميزة وصقلها في معسكرات تدريبية نوعية وخاصة أن رئيس الاتحاد الرياضي العام وجه بهذا الصدد للاهتمام بقواعد اللعبة ودعمها بكل الإمكانات المتاحة، ودعم فئة الناشئين والناشئات تحت عام 23 والفئات الصغيرة.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل قال: إن ما تعانيه الأندية من صعوبات مالية تجعلها غير قادرة على الاستمرار فهي تعاني الأمرّين من هذا الأمر وخاصة عدم وجود السيولة المالية التي تحتاجها لإقامة أنشطتها والمشاركة في البطولات وهذا ما ينعكس سلباً على تطويرها وتطوير اللعبة، لذلك فإن اتحاد اللعبة وتخفيفاً من الضغوط المالية على الأندية يتبع نظام التجمعات من أجل ضغط النفقات.

كما تعاني اللعبة من قلة التجهيزات وعدم اهتمام الأندية بهذه اللعبة التي تتجه معظمها إلى لعبتي كرة القدم وكرة السلة، ويبقى التفاؤل موجوداً في تطوير اللعبة بدعم المكتب التنفيذي الذي وعد بدعم الأندية والمنتخبات وتهيئتها من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولات عربية وقارية ودولية قادمة.