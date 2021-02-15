باريس تدعو برلين لإجراء مشاورات لتفادي إغلاق حدودهما المشتركة

ناشدت فرنسا ألمانيا بعدم إغلاق حدودها بالكامل معها على غرار ما فعلت التشيك والنمسا بغية احتواء انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الدولة الفرنسي المكلف للشؤون الأوروبية كليمان بون قوله اليوم: إن باريس لا تريد أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل مع فرنسا في وقت أغلقت فيه برلين حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية والنمسا، داعياً برلين إلى إجراء مشاورات لتفادي هذا السيناريو.

ونقلت «سانا» عن الوزير الفرنسي قوله إنه إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل مع فرنسا فسنقوم بكل شيء “بالتشاور حتى لا يتخذ أي قرار لا يكون منسقاً ولتفادي أي مفاجآت سيئة.

وكانت الحكومة الألمانية ألمحت إلى أنها ستغلق حدودها مع فرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية حيث تتفشى النسخة المتحورة لكورونا شديدة العدوى والتي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الشهر الماضي رصد نحو عشر حالات مشتبه فيها أو مؤكدة من فيروس كورونا المتحور معرباً عن القلق من انتشاره المتزايد.