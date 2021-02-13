لقب بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة للجيش

إبراهيم النمر :

توج لاعبو نادي الجيش ببطولة الجمهورية للمصارعة الحرة التي استضافت منافساتها محافظة اللاذقية وبمشاركة واسعة ضمت جميع المحافظات من دون الرقة وطرطوس.

وجاء بالمركز الثاني محافظة دمشق وثالثاً محافظة درعا.

وحسب تسلسل الأوزان فاز: لاعب الجيش محمد مصطفى بالمركز الأول في وزن 57 كغ وفي وزن 61 كغ كان من نصيب محمود سرغايا من فريق الجيش ، وفي وزن 65 كغ فاز بالصدارة إبراهيم الطباع من دمشق وفي وزن 70 كغ أحمد ديركي من الجيش وفي وزن 74 كغ أحمد خاناتي من الجيش وفي وزن 79 كغ نال لقبه أنس الخالدي من دمشق وفي وزن 86 كغ ذهب لقب المركز الأول للاعب درعا أيهم العقلة وفي وزن 92 كغ هراك تونيان من دمشق وفي وزن96 كغ موفق سوار من دمشق وأخيراً ذهب لقب وزن 125 كغ للاعب المميز عمر صارم من دمشق.

محمد الفاعوري أمين سر الاتحاد المصارعة أكد لـ”تشرين” بأن منافسات البطولة كانت قوية جداً لأن هذه الفئة العمرية مميزة في العالم وسيكون هناك معسكر تدريبي للمنتخب عقب العودة إلى دمشق في صالة تشرين الرياضية وهي الصالة الجديدة التي سيتم إجراء التمارين عليها.