لقاء الاتحاد والحرية أبرز عناوين الجولة 16 من دوري الشباب

يبرز أهم لقاء في دوري كرة قدم شباب الممتاز بين قطبي الكرة الحلبية الاتحاد المتصدر والحرية التاسع في ملعب السابع من نيسان ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة وبغض النظر عن ترتيب الفريقين فالاتحاد في طابق وبقية الفرق في طابق آخر وله الأفضلية على الورق وفي أرضية الملعب وربما يحسم اللقب مبكراً، فالفارق بينه وبين أقرب منافسيه تشرين يصل إلى 9 نقاط أي بفارق 3 مباريات والحرية يقدم جيداً لكن مركزه لا يدل على مستواه ودائماً مباريات الجيران تحمل طابعاً تنافسياً بعيداً عن ترتيب الفريقين الكبيرين.

أما في دمشق فيلتقي المجد الأخير بـ5 نقاط مع جبلة الحادي عشر بـ15 نقطة ويعد جبلة الأقرب لكسب الرهان من المجد الذي إن بقي هكذا سيكون أول المودعين للممتاز بانتظار من سيرافقه من الفرق الأخرى.

وفي الجلاء الجيش العاشر بـ19 نقطة على موعد مع النواعير السابع بـ20 نقطة والمنتشي بفوز عال على الكرامة في الجولة الماضية بهدف نظيف وهذا سيعطي حافزاً معنوياً لمواصلة المشوار الناجح والابتعاد عن منطقة الخطر، أما الجيش في دوره بحاجة ماسة كذلك للنقاط لدخول المنطقة الآمنة مبكراً وسيخوض اللقاء وهو منتشٍ بفوز ثمين على حطين بهدف المباراة التي ستكون قوية بين الطرفين ويصعب التكهن بنتيجتها.

وفي ملعب المدينة الصناعي في اللاذقية تشرين الوصيف بـ32 نقطة سيستقبل الكرامة الثامن بـ19 نقطة فهو يريد التعويض وكسب الرهان بتحقيق نتيجة إيجابية أما أصحاب الأرض فيسعون لتحقيق الفوز وتقليص فارق النقاط مع المتصدر الاتحاد وكل الاحتمالات واردة.

أما الوثبة الخامس بـ22 نقطة يلتقي حطين السادس بـ20 نقطة والفريقان يسعيان الاقتراب من دائرة دخول المربع الذهبي وهذا طموح مشروع وأرض الملعب ستحدد من يكسب الرهان.

لقاء الجيران

الشرطة الثالث عشر بـ12 نقطة والمحافظة الثالث بـ28 نقطة الطموح مختلف ومغاير بينهما، المحافظة يريدها لتعزيز موقعه، والشرطة الابتعاد ولو قليلاً عن التفكير بشبح الهبوط وبغض النظر عن ترتيبهما تحمل مباريات الجيران طابعا مميزاً ونكهة خاصة لها مذاق مختلف.

مفارقات

الطليعة الرابع 26 نقطة يواجه في حماة الوحدة الثاني عشر 13 نقطة، الطموح والآمال مختلفة في القمة والقاع، والوحدة هذا الموسم في حال يرثى لها وبحاجة لصدمة إسعافية إيجابية تنقله إلى منطقة بر الأمان .