لاعبو مصارعة الجيش في صدارة الجمهورية

تصدرت هيئة الجيش صدارة ترتيب بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية لفئة الشباب المقامة حالياً في محافظة اللاذقية وبمشاركة جميع المحافظات باستثناء الرقة وطرطوس، وتلت الجيش في الترتيب محافظة حمص ثم اللاذقية بعد منافسات قوية في أغلب النزالات.

وفاز بالمراكز الأولى حسب تسلسل الأوزان اللاعبون أمجد سلقيني من حمص ومحمد الأسطة من الجيش وأحمد النكدلي من الجيش ومحمد دياب فواز من الجيش ومحمد فاخوري من حمص وغياب حلبلب من دمشق ومحمد العبيد من حمص ومعتصم حشيش من الجيش وأحمد العجيل من اللاذقية وأخيراً علي نشيواتي من حمص.

الملاحظ من أسماء الفائزين بالمراكز الأولى أن أغلبهم من لاعبي منتخبنا الوطني للمصارعة لكن المنافسات كانت قوية في بعض الأوزان.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب ألعاب القوة محمد الحايك أكد “لتشرين” بأن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث التنظيم والمنافسة على المراكز الأولى ودائماً هذه الفئة العمرية هي محط أنظار الجميع محلياً وآسيوياً.

وبدوره رئيس اتحاد المصارعة محمد نور العلي قال: نسعى لإقامة بطولات الجمهورية ولكل الفئات في جميع المحافظات لأن ذلك من شأنه تطوير اللعبة وتوسيع دائرة انتشارها، فرياضتنا هذه ستصل إلى العالمية بعد فترة من الزمن لأننا نعمل وفق برنامج عمل وإستراتيجية مدروسة مسبقاً لتحقيق ذلك الهدف مع دعم من المكتب التنفيذي.