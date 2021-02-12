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26 بلداً يعتمد لقاح «سبوتنيك في» المضاد لكورونا

كشف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم أن 26 بلداً حول العالم اعتمدوا لقاح “سبوتنيك في” لعلاج فيروس كورونا بعد موافقة دولتين جديدتين على استخدامه.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الصندوق قوله: «سلطات الجبل الأسود ودولة سانت فينسنت والغرينادين اعتمدتا لقاح سبوتنيك في» مشيراً إلى أن تسجيل اللقاح في الدولتين الجديدتين جاء بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا دون إجراء أي تجارب إضافية.

ولفت الصندوق إلى أن سانت فينسنت والغرينادين أصبحت أول دولة جزرية في حوض البحر الكاريبي تعتمد «سبوتنيك في».

وأشار المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إلى أن تسجيل اللقاح الروسي في دول العالم «يأتي بوتائر أرفع» مما كان مقرراً أصلاً وحصل على الاعتراف الدولي كأحد اللقاحات الرئيسية التي ستساعد البشرية في التحصن من كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

«سانا»

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