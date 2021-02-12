الطليعة يتابع تحضيراته للقاء الحرجلة.. والجبّان متفائل

يتابع فريق الطليعة تحضيراته للقاء فريق الحرجلة ضمن منافسات الدوري الكروي في مرحلته السادسة عشرة (الثالثة إياباً) وهو الفريق الذي يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات وخسارتين فقط ، سجل لاعبوه 19 هدفا بينما تلقت شباك حارس مرماه 11 هدفا.

الطليعة هذا الموسم يقدم موسماً استثنائيا بقيادة مدربه المجتهد الكابتن طارق جبّان الذي يحاول مع كادره وبدعم إدارة النادي من الاقتراب أكثر نحو الوصول إلى المربع الذهبي ومن ثم المنافسة على مراكز المقدمة فهذا حق مشروع، لكن وكما نعلم جميعا كمتابعين فإن مركز الطليعة في كل دوري هو في الوسط وهو بعيد عن المنافسة لكن ربما هذا الموسم سيكون مغايراً عن سابقه لكن بالطبع هو فريق عنيد ولديه نخبة لاعبين مميزين قادرين على صنع الإنجاز الذي ينتظره عشاقه ومحبوه لطالما شارك سابقا في بطولات عربية كان له شأن فيها، لكن منذ ذاك الحين والطليعة يحافظ على مركزه في وسط الترتيب كأنه ارتضى لنفسه هذا المركز بعيداً عن تحقيق الطموحات بالتتويج بلقب يتمثل في الحصول على بطولة الدوري أو مسابقة كأس الجمهورية لتكون له مشاركة واستحقاق آسيوي مستقبلي.

عن آخر أخبار نادي الطليعة حدثنا مدربه طارق جبان قائلا: الطليعة فريق كبير وعريق ويقدم أداء جيداً وينافس أقوى الفرق في دورينا، ونتائجه جيدة قياسا إلى السنوات الماضية واليوم هو مختلف تماما فقد بدأ مرحلة الإياب من الدوري الممتاز بتعادل مع جبلة بهدف لمثله مع العلم أنه كان الأفضل في أرضية الملعب لكن الحظ عانده ولم يتمكن أي لاعب من تسجيل هدف تعزيز التقدم وبالطرف المقابل جبلة كان مميزاً فهو يلعب كرة قدم ومهاجموه من أفضل اللاعبين في دورينا ويلعب بشكل متماسك في خطوطه الثلاثة، و تعادل بالنتيجة ذاتها مع فريق الجيش الذي أدرك التعادل في آخر 3 دقائق من عمر المباراة الأصلي لكن تبقى هذه كرة القدم .

وتابع الجبان قوله : الدوري مازال طويلاً والتعويض وارد وليس مستحيلاً ويمكن أن يتغير ترتيب الفرق في كل جولة ونحن بدورنا نسعى لكسب نقاط كل مباراة وعدم التفريط بها مع العلم بأن كل الفرق تسعى لتحقيق ذلك مع تقارب مستوياتها جميعا من بعضها البعض، والمنافسة بكل تأكيد ستشتد سواء من حيث المنافسة على الصدارة أو حتى بين فرق القاع وربما لم تحسم الأمور إلا في خواتيمها.

وأضاف الجبان: نواصل استعدادنا لمباراتنا القادمة مع الحرجلة من أجل الفوز وتحسين مركزنا على لائحة الترتيب والمهمة صعبة لأن خصمنا بحاجة ماسة للنقاط للابتعاد عن دائرة الخطر وتأمين مركزه في وسط الترتيب فهو لديه لاعبون مميزون ونحن بدورنا جاهزون لهذا اللقاء الذي نتمناه أن يكون ممتعا ويقدم فريقنا أداء مميزا مقرون بنتيجة إيجابية نسعد بها الجمهور الذي نفتقده في ملاعبنا .