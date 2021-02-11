الاتصالات: مهلة ٦٠ يوماً قبل إلغاء الخط الثابت لمن لم يسدد الفاتورة

كشف مدير عام الشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن لـ«تشرين» صدور الفواتير للدورة الخامسة التي تشمل شهري أيلول وتشرين الأول منذ ٧/٢/٢٠٢١ وتنتهي في ٦/٣/٢٠٢١، ويكون إصدار الدورة السادسة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الفائت في ٢٢/٣/٢٠٢١، وحالياً لا تغيير في آلية دفع الفواتير عن السابق فسيبقى التحصيل عن شهرين في كل دورة.

وبالنسبة للدورة الحالية فالذي سيتأخر عن تسديد التزاماته سيقطع خطه الثابت مع الإنترنت مباشرةً بتاريخ ٧/٣/٢٠٢١ ولمدة شهر إلى أن يسدد ما عليه من مستحقات، ثم يعود الخط للعمل حينها، ولكن في حال تجاوز المدة إلى شهر آخر لغاية ٦/٤/٢٠٢١ ولم يسدّد المواطن ما عليه من مستحقات فهنا الخط يُلغى بشكل نهائي، وتالياً توجد مدة ٦٠ يوماً من تاريخ صدور الفاتورة لغاية يوم الإلغاء.