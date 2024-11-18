إعادة افتتاح «ساحة السيد الرئيس حافظ الأسد» في خان شيخون بريف إدلب

بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة تمت إعادة افتتاح “ساحة السيد الرئيس حافظ الأسد” وسط مدينة خان شيخون في ريف إدلب المحرر.

وفي تصريح للصحفيين أكد محافظ إدلب ثائر سلهب أن العمل مستمر لإعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية في البنى التحتية والمرافق الخدمية في خان شيخون وفي ريف المحافظة المحرر، بما يساعد بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في ربوع محافظة إدلب ومتابعة مسيرة البناء والإعمار مع السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره بين أمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد النجار أن أعمال تأهيل المرافق العامة التي تعرضت للتخريب والنهب والتدمير بفعل الإرهاب في منطقة خان شيخون بدأت منذ تحريرها على يد بواسل الجيش العربي السوري، موضحاً أن العمل التشاركي ما بين شعبة الحزب ومجلس مدينة خان شيخون والمجتمع الأهلي أثمر عن إعادة افتتاح “ساحة السيد الرئيس حافظ الأسد” بعد إعادة تأهيلها بكل مرافقها وما تمثله من رمزية مهمة لأبناء المنطقة، وإزاحة الستار عن النصب التذكاري الذي تم تدشينه عام 1985 بعد إعادة تأهيله تذكيراً بكل مكتسبات التصحيح.

حضر الافتتاح قائد شرطة المحافظة اللواء عبد الباقي عفارة وحشد من أهالي منطقة خان شيخون وريفها.