جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح

دمشق- تشرين

أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2024-2025.

وتضمن إعلان الجامعة اليوم الحدود الدنيا للتسجيل في البرامج من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي”، والثانوية المهنية بفروعها “الصناعية والتجارية والفنون النسوية والنقل والاتصالات والفندقية والزراعية والبيطرية والنفطية”، والحدود الدنيا الخاصة بخريجي المعاهد التقانية المتوسطة والطلاب العرب والأجانب، وأسماء المقبولين بموجب مفاضلة ذوي الشهداء والجرحى للعام الدراسي 2024-2025.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم المفتوح.

وكانت الجامعة حددت مدة التقدم للمفاضلة خلال الفترة ما بين الـ27 من تشرين الأول الماضي والسابع من شهر تشرين الثاني الجاري.