إسعاف 3 أشخاص أصيبوا بحروق نتيجة حريق البدروسية

تشرين- صفاء اسماعيل:

فيما تواصل فرق الإطفاء محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في قرية البدروسية، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة الدكتور موفق صوفي لـ”تشرين” أنه تم إسعاف 3 أشخاص إلى مشفى تشرين الجامعي في مدينة اللاذقية، نتيجة إصابتهم بحروق بسبب النيران التي وصلت إلى منازلهم في قرية البدروسية.

وأشار الصوفي إلى أنه تم إرسال سيارات إسعاف مجهزة إلى مكان الحريق لإجراء الإسعافات الأولية واللازمة، ونقل المصابين إلى المشفى، مبيناً أنه تم توجيه المشافي كافة لاستقبال المصابين.