ليلة ملتهبة في اللاذقية.. طلب المؤازرة من المحافظات الأخرى للسيطرة على حريق البدروسية

تشرين- صفاء اسماعيل:

بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا لـ”تشرين” أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد الحريق الكبير في قرية البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، حيث تشارك في إخماد الحريق جميع فرق الإطفاء في اللاذقية وأكثر من 30 إطفائية وصهاريج، بالتعاون مع عناصر من فوج الإطفاء والدفاع المدني، إلى جانب الموارد المائية وبلدوزرات من استصلاح الأراضي والتشجير المثمر.

وأكد دوبا أنه بسبب سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها بفعل سرعة الرياح، تم طلب مؤازرة من محافظات طرطوس وحماة وحمص وحلب والغاب والسويداء ودرعا ودمشق وريفها.