بعد إخلاء منازلهم.. تأمين نقل أهالي قريتي البدروسية وأومتلي إلى مدينة اللاذقية وأم الطيور

تشرين- صفاء إسماعيل:

امتدت النيران إلى قرية أومتلي قادمة من البدروسية مدفوعة بسرعة الرياح ووعورة التضاريس، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق.

وأكد رئيس بلدية البسيط زين بدور لـ”تشرين” أن أهالي قرية اومتلي أخلوا منازلهم بسبب امتداد النيران مدفوعة بسرعة حركة الرياح.

كما أكد رئيس بلدية كسب واسكين جبريان لـ”تشرين” أن شدة الرياح تساهم في تمدد رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليها، مشيراً إلى أن النيران وصلت للمنازل وأنه تم إخلاء الأهالي، فيما تم تأمين باصي نقل داخلي لنقل أهالي البدروسية وأومتلي إلى مدينة اللاذقية، وتأمين وسائط نقل بالتعاون مع الأهالي وفعاليات المجتمع المحلي، لنقل الأهالي إلى قرية أم الطيور، حيث تم تأمين عدد من الشاليهات للإقامة المؤقتة.

بدوره، بيّن عضو المكتب التنفيذي المخاص بقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية الدكتور موفق الصوفي أنه تم توجيه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجمعيات الأهلية لتأمين احتياجات الأهالي والفرق العاملة بعمليات الإخماد والمؤازرة.

وأضاف: كما تم التوجيه لتأمين مستلزمات أهالي قريتي البدروسية وأومتلي الذين يتم نقلهم إلى أم الطيور، وذلك بالتعاون مع مؤسسة العرين الإنسانية ، كما تم تسيير باصي نقل داخلي لنقل الأهالي إلى مدينة اللاذقية.

وكان اندلع حريق في قرية المشرفة بريف اللاذقية الشمالي بعد ظهر اليوم، ثم امتدت رقعة النيران إلى البدروسية وقرية أومتلي.