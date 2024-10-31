ثالث شحنة أدوية تصل إلى الحسكة  الشهر الحالي

تشرين- خليل اقطيني:

تسلمت مديرية الصحة في الحسكة اليوم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف لـ”تشرين” أن هذه الشحنة أرسلتها وزارة الصحة لمحافظة الحسكة بواسطة النقل الجوي، ووصلت عصر اليوم إلى مطار القامشلي الدولي.

وبيّن الدكتور خلف أن الشحنة تضم أدوية نوعية للأمراض المزمنة والسارية، بالإضافة إلى مضادات حيوية ومميعات فموية والحليب العلاجي للأطفال وغيرها.

وأوضح خلف أن هذه ثالث شحنة أدوية تتسلمها مديرية صحة الحسكة خلال شهر تشرين الأول الحالي، الشحنة الأولى كانت مقدمة من وزارة الصحة أيضاً وتضم كمية 4 أطنان من مستلزمات غسيل الكلى، تكفي لـ6100 جلسة غسيل، وقد تم تسليم هذه الكمية من المستلزمات لقسم الكلية الصناعية في مدينة الحسكة، من أجل وضعها في خدمة مرضى الفشل الكلوي، الذين يتولى القسم إجراء جلسات غسيل كلى لهم بشكل دوري، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة ساعتين إلى 3 ساعات لكل مرة، مضيفاً: إن مستلزمات غسيل الكلى هي عبارة عن عدد من الوصلات الصناعية تستخدم أثناء إجراء جلسات غسيل الكلى، وهي باهظة الثمن، إذ تكلف كل جلسة غسيل كلى اليوم نحو 850 ألف ليرة، تقدمها وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوي مجاناً، كما توفر الوزارة إجراء جلسات غسيل الكلى في مراكز متخصصة منتشرة في جميع أنحاء سورية للمرضى مجاناً تحت إشراف أطباء مختصين، وبأجهزة غسيل كلى حديثة.

وأشار خلف إلى أن الشحنة الثانية سلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لمديرية الصحة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتضمنت أجهزة وشرائح فحص السكري وحُقن الأنسولين، بالإضافة لمواد رعاية صحة أولية شاملة من الصادات الحيوية وخافضات الحرارة والمسكنات وأدوية الأمراض المزمنة.