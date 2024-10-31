يهتم بالمنتج الأدبي الإبداعي للشعراء.. فعاليات مهرجان أبو تمام الشعري تنطلق في درعا

درعا – وليد الزعبي:

انطلقت على مسرح دار الثقافة في درعا اليوم فعاليات مه‍رجان أبو تمام الشعري الحادي عشر للإبداع الشعري تحت عنوان ” الأدب هوية وإبداع”.

وبدأت الفعاليات بعد الافتتاح الرسمي الذي حضره محافظ درعا أسعد الطوكان وأمين فرع حزب البعث حسين الرفاعي وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن درعا وحشد من المعنيين والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي، بعرض فيلم وثائقي حمل عنوان “أبو تمام.. عزف منفرد على وتر العروبة”، ثم تلته لوحة فنية وطنية تراثية راقصة قدمتها مجموعة من الأطفال واليافعين.

وجاءت الجلسة الشعرية الأولى لتغني فحوى المهرجان، والتي شارك فيها ستة شعراء بوجود ضيف الشرف الفنان هشام الكفارنة.

أما فعاليات اليوم الثاني من المهرجان والتي ستتم السبت القادم ضمن صالة المركز الثقافي في مدينة الصنمين، فتتضمن ثلاث مشاركات شعرية لمواهب شابة، إضافة إلى أصبوحة موسيقية موسيقية غنائية بعنوان “قصائد خالدة مغنّاة”.

وأشار مدير ثقافة درعا عدنان الفلاح إلى أن المهرجان الذي ترعاه وزارة الثقافة ويقام بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب، هو تقليد سنوي يأتي احتفاءً بأبي تمام أحد أعمدة الأدب العربي ورائد التجديد والحداثة في القصيدة العربية من حيث المبنى والمعنى.. رائد الإبداع الشعري من حيث الخيال والفضاءات التي ليس لها حدود، وللاستفادة من تجربته الأدبية والإنسانية، كما يأتي من منطلق الاهتمام بالمنتج الأدبي الإبداعي للشعراء ومواكبته لقضايا الوطن والأمة.