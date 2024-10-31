فرق الإطفاء تحاول إخماد حريق ضخم في ريف اللاذقية الشمالي.. وإخلاء بعض المنازل حفاظاً على سلامة الأهالي

تشرين- صفاء إسماعيل:

مع امتداد رقعة النيران التي اندلعت بعد ظهر اليوم في قرية المشرفة بريف اللاذقية الشمالي وامتدت إلى قرية البدروسية المجاورة، مدفوعة بسرعة الرياح ووعورة تضاريس المنطقة، أكد رئيس بلدية كسب واسكين جابريان لـ”تشرين” أنه تم إخلاء عدد من المنازل في البدروسية حفاظاً على سلامة الأهالي، فيما تعمل فرق الإطفاء على منع وصول النار إلى المنازل.

وأشار جابريان إلى عدم وجود أي إصابة بين أهالي المشرفة والبدروسية.

من جهته، بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن فرق منظومة الإطفاء من عناصر الحراج وعناصر الإطفاء والدفاع المدني، تحاول السيطرة على النيران التي تمتد بسرعة بفعل سرعة الرياح.