آخر الأخبارأخبارسياسة

الوزير صباغ يبحث مع لافروف تطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ‏

في إطار مشاركتهما في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك التقى وزير الخارجية ‏والمغتربين بسام صباغ مع وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف بحضور الوفدين المرافقين للوزيرين، ‏وبحثا بعض جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، إلى جانب تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، ‏وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على سورية.‏
وأشار الوزير صبّاغ خلال اللقاء إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها سورية، فقد اتخذت الحكومة ‏السورية سلسلة من الإجراءات لناحية استقبال وتأمين الوافدين من لبنان الشقيق جرّاء العدوان الإسرائيلي عليه، مشدداً ‏في هذا الصدد على التسهيلات التي يتم تقديمها
للأعداد الكبيرة من العائدين السوريين، والتي تدحض المزاعم التي تحاول بعض الدوائر الغربية ترويجها بشأن ‏الجوانب المتصلة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.‏
وتطرّق الوزيران أيضاً إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني والعشرين حول سورية وفقاً لصيغة أستانا ‏منتصف شهر تشرين الثاني، آخذين بالاعتبار الأهمية التي يحظى بها هذا المسار في العمل على استعادة الأمن ‏والاستقرار في سورية.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وزير الخارجية أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي: المفهوم الجماعي للأمن يجب أن…

آخر الأخبار

الأحطاب المخصصة للتدفئة لم تستورد بعد.. مدير الحراج: تسعيرة المتوفر في المستودعات…

آخر الأخبار

أخيراً سوق الهال القديم سيغادر قلب دمشق ..تخصيص ألف دونم لنقله خارج العاصمة

آخر الأخبار

أميركا وإغراق المنطقة بأخبار «التسوية» الأكيدة المقبلة.. بنود ملغمة تريح الكيان…

آخر الأخبار
الوزير صباغ يبحث مع لافروف تطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ‏ وزير الخارجية أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي: المفهوم الجماعي للأمن يجب أن يبنى على التعددية ‏والتعاون ومراعاة تنوع المصالح الأحطاب المخصصة للتدفئة لم تستورد بعد.. مدير الحراج: تسعيرة المتوفر في المستودعات ستصدر قريباً أخيراً سوق الهال القديم سيغادر قلب دمشق ..تخصيص ألف دونم لنقله خارج العاصمة أميركا وإغراق المنطقة بأخبار «التسوية» الأكيدة المقبلة.. بنود ملغمة تريح الكيان وتحاصر لبنان الدولة والمقاومة.. لكنّ للميدان دائماً حديثاً آخر الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة ويدمر 21 طائرة مسيّرة أوكرانية ‏ المركزي يوضح طرق تأمين المبالغ بالليرة لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها ‏بتمويل المستوردات العدوان على قطاع غزة وصعود التعددية القطبية ‏ عدم "تداول الفواتير" يشعل حرباً بين التجار.. و"التموين" همّها تطبيق الأنظمة والقوانين رؤى التشاركية لإعادة الإعمار تفتح الطريق لدور جديد للمجتمع المحلي.. المطلوب تشريعات داعمة بلغة بسيطة يفهمها المواطن