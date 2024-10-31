الوزير صباغ يبحث مع لافروف تطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ‏

في إطار مشاركتهما في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك التقى وزير الخارجية ‏والمغتربين بسام صباغ مع وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف بحضور الوفدين المرافقين للوزيرين، ‏وبحثا بعض جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، إلى جانب تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، ‏وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على سورية.‏

وأشار الوزير صبّاغ خلال اللقاء إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها سورية، فقد اتخذت الحكومة ‏السورية سلسلة من الإجراءات لناحية استقبال وتأمين الوافدين من لبنان الشقيق جرّاء العدوان الإسرائيلي عليه، مشدداً ‏في هذا الصدد على التسهيلات التي يتم تقديمها

للأعداد الكبيرة من العائدين السوريين، والتي تدحض المزاعم التي تحاول بعض الدوائر الغربية ترويجها بشأن ‏الجوانب المتصلة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.‏

وتطرّق الوزيران أيضاً إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني والعشرين حول سورية وفقاً لصيغة أستانا ‏منتصف شهر تشرين الثاني، آخذين بالاعتبار الأهمية التي يحظى بها هذا المسار في العمل على استعادة الأمن ‏والاستقرار في سورية.‏