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المركزي يوضح طرق تأمين المبالغ بالليرة لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها ‏بتمويل المستوردات

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يوضح فيه الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة ‏السورية‎ ‌‎لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات‎.‎
وأشار المركزي في قراره إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد يعتبر بمثابة التسديد النقدي، ‏حيث إن هناك ‏طريقتين لتسديد الالتزامات إما التسديد نقداً أو بالدفع الإلكتروني، أو بالطريقة الثانية، وهي ‏الحوالات المصرفية، مبيناً أن ‏ذلك يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين‎.‎
ولفت إلى أنه بإمكان تجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكتروني، ويستخدم ‏تجار الجملة ‏حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين الذين أصبح مسموح لهم استخدام ‏الحوالات التي أصلها تسديد ‏بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديداً نقدياً‎.‎

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