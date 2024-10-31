مشروع جريح الوطن يكرم 55 متفوقاً

دمشق- تشرين

كرم مشروع جريح الوطن 55 جريحاً متفوقاً ممن حصلوا على معدل 70 بالمئة فما فوق في شهادات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي هذا العام، عبر تخصيص مكافآت مالية تحولت إلى حساباتهم المصرفية.

وأوضح المشروع في صفحته على منصة فيسبوك أن مكافآت الجرحى الأوائل على مستوى المشروع تحددت بـ 6 ملايين ليرة للمرحلة الجامعية و5 ملايين ليرة لكل من التعليم الأساسي والثانوي، أما بالنسبة للجرحى الناجحين بمعدل 90 وحتى 100 بالمئة خصصت لهم مكافأة قدرها 5 ملايين ليرة للخريجين الجامعيين و3.5 ملايين ليرة للناجحين في الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.

وأشار المشروع إلى أن الجرحى الناجحين بمعدل 80 إلى 98 بالمئة حصلوا على 3.5 ملايين ليرة للمرحلة الجامعية و2.5 مليون ليرة للشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، أما الناجحون بمعدل 70 وحتى 79 بالمئة تحولت لهم مكافأة قدرها 2.5 مليون ليرة للمرحلة الجامعية و2 مليون للشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.

ولفت إلى أن مشروع جريح الوطن الذي رافق الجرحى مشوارهم الدراسي وحرص على تذليل الصعوبات أمامهم، يبارك للناجحين منهم ويثني على جهودهم التي ترجمت طموحاتهم وإصرارهم بنتائج مميزة.