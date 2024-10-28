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إخماد عدد من الحرائق الزراعية و الحراجية في أماكن متفرقة بطرطوس

تشرين _ رفاه نيوف:

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة طرطوس اليوم عدداً من الحرائق الزراعية و الحراجية  التي نشبت  في مناطق صافيتا والدريكيش ورأس الخشوفة ومشتى الحلو والكفرون ، بمتابعة من مدير الزراعة في طرطوس المهندس علي يونس، حيث تم إخماد حريق زراعي في قرية المفروم مشتى الحلو  والكفرون، امتد إلى أجزاء من الحراج، و تم الإخماد بجهود عمال إطفاء عين عفان وبهرمين وبوردة والصفصافة والدريكيش،  وتتم عمليات التبريد والمراقبة للموقع، وبمشاركه  فوج الإطفاء في طرطوس بصهريجين وصهريج من الدفاع المدني و صهريج من بلدية المشتى و 6 صهاريج من دائرة الحراج  .
إضافة إلى إخماد حريق  زراعي في منطقة  صافيتا قرية رأس الخشوفة،  أتى على  دونمين مزروعين زيتوناً بجهود عمال إطفاء سرستان، وحريق زراعي في بحصيص الدريكيش، أتى على 4 دونمات  زيتون وحشائش،   بالتعاون مع مركز النبي متى وبمشاركة  صهريج وعمال إطفاء بورده .
وشكر يونس عمال  الإطفاء لجهودهم المبذولة في الإسراع بإطفاء الحريق ، وتمنى من الإخوة المزارعين عدم إشعال النيران في الأراضي الزراعية، وفي حال حدوث أي حريق الاتصال على الرقم المجاني 100.

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