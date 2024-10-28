بعد إعادة تأهيله.. قسم الإسعاف في مشفى أباظة في الخدمة خلال شهر

تشرين – ممدوح عوض:

كشف مدير عام مشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة الدكتور بشار حلاوة أن أعمال إعادة تأهيل وترميم قسم الإسعاف في المشفى جاءت شاملة للقسم، حيث تم استبدال كامل شبكة التمديدات الصحية القديمة وتعديل البنية المعمارية للقسم من خلال الاستفادة من الفراغات الموجودة في القسم وإحداث غرف إسعاف جديدة ونقل دورات المياه بعيداً عن المنطقة العقيمة وتبديل الشبكة الكهربائية بشكل كامل وتنفيذ منطقة عقيمة معزولة.

وأشار حلاوة إلى أنه تم تركيب سيراميك لجدران المنطقة العقيمة وغرف المعاينة وتبديل السقف المستعار القديم وترميم دورات المياه القديمة وإبدال الأبواب الخشبية والحديدية للقسم والقيام بأعمال دهان للقسم بشكل كامل وتركيب سخان شمسي لزوم العمل، مبيناً أنه سوف يترافق مع أعمال التأهيل تركيب مكيفات لقسم العمليات والعناية والمخبر والصيدلية والمراقبة، و أن قسم الإسعاف بحلته الجديدة بعد إعادة تأهيله، سوف يوضع في الخدمة خلال شهر من الآن .

من جهة أخرى، بين حلاوة مجموع الخدمات التي قدمها المشفى للمرضى والمراجعين منذ مطلع العام الحالي 2024 ويبلغ 220 ألف خدمة طبية وصحية، حيث بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف نحو 27 ألف مريض و20 ألف مراجع في قسم العيادات الخارجية، بينما عدد المرضى الداخلين للمشفى 8353 بينهم 1945 دخلوا العناية العامة ووصل عدد العمليات الجراحية المختلفة إلى 650 عملية، في حين بلغ عدد عمليات الولادة القيصرية 518 عملية و 703 حالات ولادة طبيعية و 688 حالة ( فحص نسائي فقط )، مشيراً إلى أن عدد العمليات الإسعافية بلغ مجموعها 1117 عملية ( تخدير كامل – موضعي ) و 2381 جلسة كلية، بينما الفحوصات المخبرية 109 آلاف والصور الشعاعية 25 ألف صورة و 2370 صورة طبقي محوري و 4275 حالة تخطيط قلب و 553 جلسة تفتيت حصى و 7905 صورة إيكو و 1160 حالة ضماد جبس، واستقبل قسم الأطفال 3561 حالة إسعاف و 187 حالة في قسم الحواضن وعناية الأطفال .