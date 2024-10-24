توزيع المقبولين لاختبار المهارات الحاسوبية بمسابقة تعيين ‏عاملين دبلوماسيين في وزارة الخارجية

توزيع المقبولين لاختبار المهارات الحاسوبية بمسابقة تعيين ‏عاملين دبلوماسيين في وزارة الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم توزيع ‏المقبولين للاشتراك في المرحلة الثانية لاختبار المهارات الحاسوبية من ‏المسابقة المعلن عنها في تموز الماضي لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين ‏في الوزارة.‏

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن امتحانات مرحلة اختبار المهارات الحاسوبية تجري يوم الاثنين الـ 28 من الشهر الجاري الساعة العاشرة صباحاً في كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق تجمع كليات الهندسة.

كما أعلنت الوزارة عن التعليمات الخاصة باختبار المهارات اللغوية التي أعلنت أمس عن توزيع المقبولين للاشتراك بالاختبار فيه والذي سيجري في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ضمن البناء الشمالي يوم الأحد الـ 27 من الشهر الجاري الساعة العاشرة صباحاً.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على المستجدات المتعلقة بتفاصيل ‏الامتحانات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين وعلى ‏الموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.‏