تشرين:

بضربات نوعية دقيقة, يواصل الجيش الروسي استهداف تجمعات قوات النظام الأوكراني وطرق الإمداد الحيوية لها.

وفي التفاصيل, فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على 50 مدرباً ومشغلا للطائرات المسيّرة الأوكرانية في بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام قنبلة “فاب-3000”.

وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: “أصابت قنبلة جوية من طراز “فاب-3000″ نقطة الانتشار المؤقتة لمفرزة طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوراخوفو”.

وتابعت الوزارة: خلال العملية تم تدمير نحو 50 مشغلا ومدربا بالإضافة إلى 7 قطع من الأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.

إلى ذلك, قام سلاح الجو الروسي بتدمير “شريان حيوي” لإمداد القوات الأوكرانية, حيث ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية دمرت معبراً فوق نهر أوسكول، غربي منطقة كوبيانسك-أوزلوفوي في مقاطعة خاركوف.

وأكدت الوزارة, أن العمليات الدؤوبة، التي قامت بها قوات الفضاء الروسية، كانت كفيلة بحرمان القوات المسلحة الأوكرانية من طرق الإمداد المتبقية.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية على المستوى السياسي, اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا.

وقال بوتين, اليوم الخميس, خلال قمة “بريكس بلس” في مدينة قازان: … أحد هذه الأمثلة على ذلك هو أوكرانيا، التي تم استخدامها ويتم استخدامها لخلق تهديدات خطيرة لأمن روسيا، مع تجاهل مصالحنا الحيوية، والمخاوف المشروعة بشأن انتهاك حقوق الناطقين بالروسية، والآن لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا.

وأضاف بوتين أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية.